Auf der B51 in Wermelskirchen : Auffahrunfall: zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Auf der B51 in Wermelskirchen

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B51 in Neuenhöhe. Foto: Polizei

Wermelskirchen Zwei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen auf der B51 in Neuenhöhe. Ein 56-jähriger Remscheider wollte mit seinem Renault gegen 8.45 Uhr nach rechts auf den Parkplatz einer ortsansässigen Firma abbiegen, teilte die Polizei mit.

Eine 43-jährige Wermelskirchenerin in ihrem Nissan erkannte das zu spät und fuhr ungebremst hinten auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Airbags lösten aus. Beide Unfallbeteiligte wurden laut Polizei leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden im fünfstelligen Bereich. Wie die Kreispolizei mitteilte, dürfte es sich beiden beiden Autos um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln.