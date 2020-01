Remscheider Innenstadt : Immobilienbesitzer fordert mehr Service

Innenstadt Damit sich auf der unteren Alleestraße schnell etwas ändert, schlägt Anlieger Özcan Dagdas vor, Steuern zu senken und mehr Unterstützung von den Behörden zu geben. Von einer Sanierungssatzung hält er nicht viel.

Teile der unteren Alleestraße will die Stadt als Sanierungsgebiet ausweisen. Ein Schritt, von dem sich Özcan Dagdas, Geschäftsführer von Dagdas Projekts mit Sitz in der Alleestraße 24 und Nordstraße 10-12, wenig begeistert zeigt. Die Idee, über die Ausweisung der Alleestraße als Sanierungsgebiet die Eigentümer zu mehr Investitionen zu bewegen, hält Dagdas für verfehlt.

„Ein Immobilienbesitzer investiert nicht, weil er Fördergelder bekommt“, sagt Dagdas. Er investiere nur, wenn er in seinem Haus Mieter habe. Erst die gesicherten Einnahmen, mit denen er auf Dauer die hohen Investitionen refinanzieren könne, bewegen ihn zu diesem Schritt. „Wir müssen umdenken in Remscheid und alles tun, damit die Alleestraße ihr schlechtes Image verliert“, sagt Dagdas.

So schlecht, wie viele Menschen über die Immobilien an der unteren Alleestraße sprechen, sei die Lage nicht. Seit 20 Jahren kauft Dagdas Häuser. Unter anderem in Remscheid. Er habe einen guten Blick für den Zustand der Häuser. Von der Post bis zur Sparkasse hat er sich alle Fassaden angeschaut. Sein Fazit: 90 Prozent aller Gebäude haben eine akzeptable Fassade. Von den verbleibenden zehn Prozent habe er die Hälfte mit „okay“ klassifiziert. Manchen aus dieser Gruppe täte ein Anstrich gut. Nur fünf Prozent müssten saniert werden. Dazu zählt das Sinn-Leffers-Gebäude. Die Idee, die leerstehenden Läden zu Wohnungen umzubauen, hält er für wenig sinnvoll. „Wenn ich meinen Laden zu vier Wohnungen umbauen lasse, habe ich am Ende vier Wohnungen ohne Fenster und bin pleite“, sagt Dagdas.