Prozess in Wuppertal : Hotelfachmann droht Haftstrafe

Remscheid/Solingen Der 34-Jährige soll eine Kollegin zu sexuellen Handlungen genötigt haben.

Das hatte sich der Angeklagte wohl anders vorgestellt: Vom Amtsgericht war er wegen sexueller Nötigung und Kindesmissbrauchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden – jetzt droht im eine Haftstrafe. Zwei Jahre und sechs Monate will ihn der Berufungsrichter in den Vollzug schicken, noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Dem gelernten Hotelfachmann aus Solingen dürfte viel daran liegen, die Freiheitsstrafe noch abzuwenden. Im Gerichtssaal saß seine Verlobte, die er gerne heiraten würde. Und er hat einen sicheren Job in einem Restaurant in Remscheid, den er wohl gerne behalten würde.