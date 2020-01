Kooperation in Remscheid : Erfolge im Kampf gegen Schwarzarbeit

Remscheid Ordnungsamt und Kreishandwerkerschaft ziehen eine positive Zwischenbilanz ihrer Kooperation. Mit einer Vollzeitstelle verstärkt die Stadt ab Sommer das Team. Denn die Ermittlungen sind zeitaufwendig.

Obwohl in seiner Abteilung nur eine Mitarbeiterin mit 30 Wochenstunden speziell für dieses Thema zuständig sei, sei man in den vergangenen zwei Jahren über 200 Hinweisen nachgegangen, berichtete Schwarzweller. 45 Ermittlungen führten zu Ordnungswidrigkeits-Anzeigen mit Bußgeld-Forderungen in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Die Stadt hofft dabei auf außergerichtliche Einigungen. Dann nämlich fließt das Bußgeld in die Stadtkasse.