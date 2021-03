Impfstopp von AstraZeneca : In Remscheid soll kein Impftermin ausfallen

In Remscheid soll kein Impftermin ausfallen

Die erneute Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca hat laut Stadt nur bedingt Auswirkungen auf das Impfgeschehen in Remscheid. Es soll stattdessen BioNTech zum Einsatz kommen.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW hat den sofortigen Stopp der Impfungen von unter 60-jährigen Männern und Frauen mit dem Impfstoff der Firma AstraZeneca verfügt. Die für das Osterwochenende am Samstag und Sonntag (3. und 4. April) im städtischen Terminbuchungssystem gesicherten AstraZeneca-Impftermine werden nicht storniert. Die 140 Erstimpfungstermine an diesen beiden Tagen werden ersatzweise mit BioNTech durchgeführt. Die Impflinge aus impfpriorisierten Berufsgruppen werden per E-Mail über den Wechsel des Impfstoffs informiert und gebeten, ihren BioNTech-Impftermin wahrzunehmen.