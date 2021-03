Pandemie in Remscheid : Corona-Inzidenz weiter über 200er-Marke

Pandemie in Remscheid

Remscheid Der Inzidenz-Wert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen beschreibt, bleibt weiterhin hoch. Am Montag liegt er bei 210,2 (Vortag 208,4), meldet das städtische Gesundheitsamt.

Aktuell sind 410 Remscheider mit dem Coronavirus infiziert und leben in häuslicher Quarantäne. 325 leiden an der britischen Virus-Mutation, eine Person hat sich mit der südafrikanischen Variante angesteckt. Zudem gibt es 1366 Menschen, die als Corona-Verdachtsfälle gelten und sich deshalb isolieren müssen.

Indes liegen auch die Impfzahlen aus der vergangenen Woche vor. 2154 Impfungen wurden in der Reinshagener Sporthalle West durchgeführt. 507 Mal wurde Astrazeneca verimpft (ausschließlich Erstimpfungen), 1647 Bürger haben Biontech / Pfizer bekommen (1047 Erst- und 600 Zweitimpfungen). Insgesamt wurden im Impfzentrum seit dem 8. Februar 11.199 Impfdosen gespritzt (4579 Astrazeneca, 6620 Biontech / Pfizer). Auch der Impfstoff Moderna wurde in dieser Woche weiter verspritzt. 594 Dosen des Impfstoffs gingen an die Einrichtungen der Eingliederungshilfe – teils im Impfzentrum, teils mobil.