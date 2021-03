Müngstener Brücke : Bergische Städte gründen Welterbe-Förderverein

Nur wenn alle nationalen und internationalen Bewerbungshürden genommen sind, könnte die Müngstener Brücke 2025 zum Welterbe werden. Foto: Peter Meuter

Solingen Der Verein soll unter anderem helfen, finanzielle Unterstützung für die Bewerbung der Müngstener Brücke zu generieren.

Die Bemühungen, die Müngstener Brücke gemeinsam mit ähnlichen Bauwerken in Portugal, Frankreich und Italien zu einem UNESCO-Weltkulturerbe zu machen, werden konkreter. So haben die drei bergischen Großstädte Solingen, Remscheid und Wuppertal zusammen mit der Deutschen Bahn AG jetzt einen Förderverein „Welterbe Müngstener Brücke“ ins Leben gerufen, mit dessen Hilfe das Projekt in den kommenden Jahren vorangetrieben werden soll.

Parallel konstituierten sich auch in den anderen europäischen Ländern entsprechende Vereine. Diese sollen zunächst im eigenen Land Finanzmittel beschaffen, Veranstaltungen organisieren und durchführen sowie Projekte zur Förderung des Vereinszweckes entwickeln und unterstützen. „Im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stehen die Bemühungen um das Bauwerk vor Ort, aber immer im Hinblick auf die gemeinsame Bewerbung der sechs Großbogenbrücken als serielles, transnationales UNESCO-Welterbe“, hieß es am Freitagnachmittag in einer Mitteilung der beteiligten Städte.

Die Verantwortlichen in den Rathäusern sind dementsprechend sowie angesichts der schon vollzogenen Schritte zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein. „Die Vereinsgründung ist ein weiterer wichtiger Fortschritt im Prozess“, sagte beispielsweise Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Denn auf diese Weise werde „nicht nur eine Finanzstruktur“ geschaffen, sondern vielmehr ein Prozess in Gang gesetzt, der das Großprojekt Welterbe-Bewerbung „für die Menschen vor Ort fassbar“ mache.

Eine Einschätzung, die Mast-Weisz’ Solinger Amtskollege und Parteifreund Tim Kurzbach teilt. „Der Welterbeprozess lebt davon, dass ihn die Menschen in den jeweiligen Ländern unterstützen und dabei die europäische Idee, die ihn auszeichnet, spüren. Genau das wollen wir erreichen. Wir handeln lokal und international. Und alle ziehen an einem Strang“, unterstrich der OB am Freitag noch einmal den grenzüberschreitenden Charakter der Welterbe-Bewerbung der Müngstener Brücke gemeinsam mit den Brücken Ponte San Michaele (Italien), Garabit Viaduct (Frankreich), Viaduc du Viaur (Frankreich), Ponte Maria Pia (Portugal) und Ponte Dom Luis I.

