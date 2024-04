Praxisjubiläum in Remscheid „Dorfarzt“ Donner denkt nicht ans Aufhören

Geboren wurde Uwe Donner 1959 in Nassau. „Leider nicht auf den Bahamas, sondern in Baden-Württemberg“, sagt er trocken. Bis zu seinem elften Lebensjahr lebte er in Halle (Westfalen) und zog 1970 mit seinen Eltern ins beschauliche Remscheid. Er besuchte das Röntgen-Gymnasium und absolvierte hier in Lennep 1979 sein Abitur. Medizin spielte zu jener Zeit keine Rolle in seinem Leben, gesteht er. „Mit 16 Jahren wollte ich eigentlich Chemiker werden.“