Pandemie in Remscheid : Coronavirus fordert weiteren Todesfall

Insgesamt 4335 Remscheider haben sich bislang mit dem Coronavirus angesteckt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Remscheid In Remscheid hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Ein 75-jähriger Mann ist gestorben, meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag. Damit steigt die Zahl der Corona-Opfer in der Stadt auf 138.

Aktuell haben sich 427 Remscheider mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. 341 Bürger leiden dabei unter der britischen Virus-Mutation, eine Person an der südafrikanischen Variante. Zudem gibt es 1428 Menschen, die als Corona-Verdachtsfälle gelten und darum isoliert leben müssen.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus beschreibt, bleibt derweil stabil über der 200er-Marke. Am Dienstag liegt er bei 210,2, während der Landesschnitt bei 132,3 steht.

Die Krankenhäuser in der Seestadt auf dem Berge berichten von 14 Covid-Patienten, die momentan stationär behandelt werden müssen. Fünf davon liegen auf der Intensivstation, vier werden beatmet.

(red)