RTL Casting-Show : Remscheiderin scheidet im DSDS-Halbfinale aus

Remscheid/Duisburg Trotz zweier überzeugender Vorstellungen hat es für Pia-Sophie Remmel nicht gereicht: Die 20-Jährige musste beim Einzug ins Finale der RTL Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ einem Männer-Quartett den Vortritt lassen.

Drei Finalisten standen schon fest, als Oliver Geissen am Ende der mehr als dreistündigen Live-Show Pia-Sophie Remmel als Drittletzte der neun Halbfinalisten zur Entscheidung bat. Trotz zweier überzeugender Vorstellungen hatte der Moderator bei „Deutschland sucht den Superstar“ jedoch kein Finalticket für die 20-jährige Remscheiderin.

Dabei hätte Pia-Sophie Remmel es verdient gehabt, im Gebläsehallenkomplex des Landschaftsparks Duisburg auch die letzte DSDS-Hürde zu nehmen. An der Seite von Daniel „Ludi“ Ludwig und Michelle Patz überzeugte sie bei „Break My Heart“ von Dua Lipa genauso wie im Anschluss bei ihrem Solo-Auftritt – in einem extravaganten Outfit mit schwarzem Body, langem weißen Mantel und hohen schwarzen Stiefeln.