Ratinger Corona-Regeln : BU: 2G-Regel bei Veranstaltungen der Stadt

Ratingen Laut Antrag der Fraktion soll die Verwaltung die Einführung dieser Regel schnellstmöglich prüfen.

2G oder 3G? Diese Frage wird in den Städten immer häufiger und heftiger diskutiert. Auch die Fraktion der Bürger Union (BU) hat jetzt das Thema in die politische Debatte gebracht. In einem aktuellen Antrag heiß es: Die Verwaltung wird gebeten, die Einführung der 2G-Regel (Zugang nur für Geimpfte oder Genesene) zu städtischen Veranstaltungen zu prüfen und das Ergebnis der Prüfung dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat vorzulegen.

Bereits seit längerer Zeit könne jedem Impfwilligen ab 12 Jahren ein Impfangebot gemacht werden, so die BU. In den vergangenen Wochen konnten durch verschiedene Impfaktionen sehr viele bislang noch unentschlossene Bürger erreicht werden. Sie haben sich impfen lassen. In dem Antrag heißt es: „Angesichts der Tatsache, dass nach der Entscheidung der Bundesregierung ab dem 11. Oktober 2021 die Schnelltests kostenpflichtig werden, halten wir es für geboten – analog zu der Entscheidung zum Beispiel des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Stephan Keller – auch in Ratingen darüber nachzudenken, nur noch geimpften oder genesenen Personen den Zutritt zu städtischen Veranstaltungen zu ermöglichen.“ Davon ausgenommen werden sollten all diejenigen, für die laut Stiko noch kein Impfangebot vorliegt, außerdem Kinder unter zwölf Jahren.