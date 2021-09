Stadtmarketing in Heiligenhaus hat Natur und Umwelt im Blick : Saatgut zum Mitnehmen aus der Bücherei

Heiligenhaus Es geht um heimisches Obst und Gemüse: „Der Arbeitskreis des Stadtmarketings Natur und Umwelt startet eine Saatgutbibliothek“, kündigt Sieglinde Ottenjann an.

Die Idee: „Wir möchten gerne dazu beitragen, dass auch weiterhin alte und an ihre regionalen Standorte angepasste Gemüsesorten, Blumen und Kräuter als Samen frei für jedermann zugänglich sind“, so Ottenjann. Deshalb steht ab sofort in der Stadtbücherei eine Kiste mit kleinen Tütchen von Saatgut. Sie wir betreut vom Arbeitskreis. Hier wird unentgeltlich selbst gewonnenes, samenfestes Saatgut geteilt und getauscht. Ob Blumen, Kräuter oder Gemüse, von Insektenweide bis Tomaten, der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Wer Saatgut spendet, kann die gefüllten und beschrifteten Samentütchen einfach in die Kiste legen. Man nimmt heraus, was man selber aussäen möchte. Nach der Ernte sollten einige Samen aufbewahrt und getrocknet werden, um diese dann (wie ein Buch) zurück in die Bibliothek zu bringen. Die Saatgutkiste ist während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei frei zugänglich und steht natürlich dort wo es die Gartenlektüre gibt.