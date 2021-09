Klimaschutz in Heiligenhaus : Kita-Kinder sammeln „Grüne Meilen“

Heiligenhaus Das weltweite Klima-Bündnis hat eine Aktion ins Leben gerufen, an der sich auch zwei Heiligenhauser Kitas beteiligen. Es geht darum, Autoverkehr zu vermindern.

So geht die Modellrechnung: Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO 2 -Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO 2 vermeiden.