Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz steigt am Mittwoch leicht an

Kreis Mettmann Für Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt 88 Neuinfektionen. 31 dieser neuen Fälle gibt es in Ratingen. Die Zahl der Erkrankten liegt kreisweit um 189 Fälle niedriger als vor einer Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1188 Infizierte erfasst, 14 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 145 (+9; 15 neu infiziert), in Haan 61 (-10; 5 neu), in Heiligenhaus 93 (-4; 5 neu), in Hilden 119 (-6; 5 neu), in Langenfeld 93 (-11; 4 neu), in Mettmann 53 (+4; 5 neu), in Monheim 107 (-5; 5 neu), in Ratingen 276 (+15; 31 neu), in Velbert 206 (-7; 12 neu) und in Wülfrath 35 (+1; 1 neu).