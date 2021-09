Lernen in Ratingen : Caritas sucht noch Lernpaten

Lernen in Ratingen

Ratingen Viele Kinder wurden durch die schwierigen Bedingungen während der Pandemie regelrecht abgehängt. Aktuell melden die Schulen großen Bedarf an Förderung. Dafür sucht die Caritas Lernpaten.

() Der Unterricht in Präsenz an den Ratinger Schulen hat wieder begonnen, teilweise etwas holperig durch Quarantäne und wie es im Herbst weitergehen wird, ist noch nicht klar. Klar ist aber: Viele Kinder wurden durch die schwierigen Bedingungen während der Pandemie regelrecht abgehängt. Sei es durch fehlende Begleitung im Homeschooling, durch ein schwieriges Lernumfeld oder durch immer noch fehlende technische Ausstattung.

Viele Kinder haben Lerndefizite, aktuell melden die Schulen großen Bedarf an Förderung. „In diesem Jahr begleiten wir 101 Lerntandems, eigentlich eine hohe Zahl, aber für 39 Kinder suchen wir dringend Unterstützung durch Lernpaten“, berichtet Handan Dikyokus, Koordinatorin der Caritas-Lernpatenschaft.

Bei der Lernpatenschaft des Fachdienstes für Integration und Migration (FIM) im Caritasverband engagieren sich 89 ehrenamtliche Patinnen und Paten in der Eins-zu-eins- Betreuung. Sie tun dies regelmäßig in ihrer Freizeit, einige von ihnen begleiten sogar zwei oder drei Kinder. Das bedeutet: Alle aktiven Paten sind restlos ausgelastet.

Die Caritas-Lernpatenschaft hat mit Beginn der Corona-Pandemie alle Hebel in Bewegung gesetzt um die Unterstützung aufrechtzuerhalten. Dazu gehörten Schüler, die ohne ein Endgerät dastanden, mit gespendeten und aufgearbeiteten Laptops und Tablets zu versorgen. Unterstützt wurde diese Aktion durch breite Hilfe der Ratinger Bevölkerung und von Unternehmen. Bürger spendeten teilweise sogar nagelneue Geräte.

Gesucht werden nun Menschen jeden Alters, die Interesse an einer Lernpatenschaft haben, analog oder digital. Mitbringen sollten sie Flexibilität, Freude an der Wissensvermittlung und an der Begleitung eines Kindes sowie etwa zwei Stunden Zeit pro Woche.