Corona-Lage : 90-Jährige stirbt – 148 Pandemie-Tote in Leverkusen

Leverkusen Nach dem Tod einer 90-jährigen Covid-Patientin steigt die Zahl der Todesfälle auf stadtweit 148. Der Inzidenzwert sinkt leicht. 41 Patienten werden stationär behandelt.

Die Zahl der durch die Pandemie verursachten Todesfälle in der Chemiestadt erhöht sich weiter: Eine 90-jährige Leverkusenerin, die mit dem Corona-Virus infiziert war und Vorerkrankungen hatte, ist am 17. Februar gestorben. Das meldet die Stadt am Mittwoch. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf 148. Seit März 2020 wurden in Leverkusen 28.366 Personen (+391) positiv auf das Corona-Virus getestet. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen bei 1097,6 (+28,8). 22.900 sind genesen, 5300 aktuell infiziert.