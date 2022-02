Brauchtum in Dormagen : Dreigestirne bringen gute Laune in Kitas und Schulen

Das kleine und große Dreigestirn besuchte auch die Christoph-Rensing-Schule. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Dormagen Tollitäten der KG Ahl Dormagener Junge waren an Altweiber im Stadtgebiet unterwegs. Die Schüler am BvA-Gymnasium zeigten sich in Feierlaune.

War es richtig, dass Dormagener Dreigestirne am Altweiber-Tag durch die Stadt fahren und an diversen Stationen schunkelnd gute Laune verströmten, während die Welt gebannt auf die Geschehnisse in der Ukraine schaut? Für Jens Wagner, den Präsidenten der größten Karnevalsgesellschaft in der Stadt, KG Ahl Dormagener Junge, war es trotz der bedrückenden Situation im Osten eine klare Entscheidung – weil es Kinder waren, die am Donnerstag „sehnsüchtig auf uns gewartet haben“, wie er sagte. In Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen freuten sich die Kinder und Schüler über Kamelle, Musik und gute Laune.

Früh morgens waren die beiden Dreigestirne der KG, Jungfrau Heike (Heiko Does), Prinz Ruben I. (Gnade) und Bauer Torsten (Hauptmann), sowie die Kinder-Tollitäten Jungfrau Marie (Griesenauer), Prinz Johanna I. (Grap), Bauer Julia (Griesenauer) unterwegs. Von der Regenbogenschule über die Kita Farbenplanet und die Sekundarschule bis zur Caritas-Kindertagesstätte. „Wir sind überall super aufgenommen worden“, erzählte Wagner strahlend. Die verkleideten Kinder und Schüler hatten die kurzen Auftritte der Dreigestirne gut vorbereitet und wurden mit Kamelle und Schunkelliedern verwöhnt. Ein gutes halbes Dutzend Auftritte bestritten die Tollitäten, die sich im Schulzentrum Mitte aufteilten: Die „Großen“ gingen zur Rachel-Carson-Schule, das Kinder-Dreigestirn zog in die Kindertagesstätte.

Die „Ahl Dormagener Junge“ ziehen jedenfalls schon einmal ein positives Fazit: „Et es wie et es: Getreu dem Paragraphen 1 des Kölschen Grundgesetzes haben wir das Beste aus einer wieder mal geplatzten Session gemacht“, so Präsident Wagner. „Wir können jetzt Trübsal blasen oder das Beste aus dem machen, was möglich ist“, bringt es Bauer Torsten Hauptmann auf den Punkt. Möglich war zum Beispiel eine coronakonforme Kneipentour, bei der das Dreigestirn Gastwirtschaften in Rheinfeld und Dormagen einen Besuch abstatteten. Das Kinderdreigestirn stand den großen Vorbildern in nichts nach. „Wenn wir uns nicht im Saal treffen können, kommen wir zu Euch“, dachte es sich. Auf seinem Weg durch die Innenstadt mit Bollerwagen und Orden im Gepäck ließen sich die kleinen Tollitäten gerne mit ihren Fans fotografieren. Fest steht aber: Die kommende Session soll eine werden, die für zwei Jahre entgangene Freuden entschädigt. Es wird die Session sein, in der die 1979 gegründete KG Ahl Dormagener Junge ihr 44-jähriges närrisches Jubiläum feiern will.

Das Bettina-von-Arnim-Gymnasium machte einen kleinen Karnevalsumzug zur benachbarten Grundschule und Kita. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)