Ratinger Kunst : Junge Künstler stellen in der Wallpassage aus

Die Wallpassage wird zum Ausstellungsort. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen In Jugendzentren wurden Kunstwerke geschaffen. Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernissage am Freitag, 1. Oktober, um 17 Uhr. Die Werke können dann im gesamten Oktober besichtigt und auch erworben werden. Ein Teil des Erwerbs kommt einem sozialen Projekt in Ratingen zu Gute. Der Eintritt ist frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Das städtische Kinder- und Jugendzentrum Hösel veranstaltet in der Wallpassage im Oktober eine Kunstausstellung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Ratingen. Unter dem Titel „Junge Kunst Ratingen“ werden Werke von jungen Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt. Sie haben in den vergangenen Wochen in verschiedenen Jugendzentren der Stadt mit großer Begeisterung Gemälde und Kunstwerke geschaffen und für die Ausstellung abgegeben.

Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernissage am Freitag, 1. Oktober, um 17 Uhr. Die Werke können dann im gesamten Oktober besichtigt und auch erworben werden. Ein Teil des Erwerbs kommt einem sozialen Projekt in Ratingen zu Gute. Der Eintritt ist frei.