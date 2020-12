Unfall in Breitscheid : Kinder im Bus verletzt: Polizei sucht Zeugen

Am Kreisverkehr Mintarder Weg ereignete sich nach Angaben der Geschädigten der erste Vorfall, als der Bus vor dem Einfahren in den dortigen Kreisverkehr stark abgebremst wurde.

(RP) Gleich zwei Vorfälle, die sich kurz hintereinander in einem Linienbus in Ratingen ereigneten, lassen die Polizei aktuell nach unabhängigen Zeugen suchen, die dabei helfen sollen, die angezeigten Sachverhalte zu klären: Am vergangenen Freitagabend war gegen 18 Uhr ein MAN-Bus der Linie O16, aus Richtung Ratingen Mitte kommend, in Breitscheid unterwegs.