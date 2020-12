Ratingen : Kundensturm vor Lockdown bleibt aus

Ein Blick in die gut besuchte Innenstadt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Lage ist nicht zu ändern. Wer es konnte, der hatte sich bereits am vergangenen Wochenende mit den wichtigsten Sachen eingedeckt und die letzten Weihnachtsgeschenke besorgt.

Es war noch einmal recht voll in der Innenstadt, doch der große Sturm auf die Geschäfte blieb aus. Vor dem Lockdown am Mittwoch herrscht eine Mischung aus Gelassenheit und rheinischem Realitätssinn vor: Die Lage ist nicht zu ändern. Wer es konnte, der hatte sich bereits am vergangenen Wochenende mit den wichtigsten Sachen eingedeckt und die letzten Weihnachtsgeschenke besorgt.

„Finanziell trifft der Lockdown uns nicht so hart, weil wir wie Bäcker oder Metzger weiter unsere Ware verkaufen“, meinte Tino Rosendahl von der gleichnamigen Kaffeerösterei in der Kornsturmgasse. Die Herausforderung sei organisatorisch größer. „Im Zeitraum März/April hatten wir einen Lieferservice eingerichtet, den die Ratinger dann gerne genutzt haben. Der ist für unseren Kleinbetrieb nur bei eingeschränkten Öffnungszeiten möglich. Er muss in den Webshop integriert und online kommuniziert werden, dann wird wesentlich mehr gepackt, und am Ende kostet die Lieferung dann Kapazität. Wir möchten auch, dass unsere Aushilfen die geplante Stundenzahl erreichen und hoffen, dass sich die Nachfrage entsprechend hält. Über die Feiertage bis Anfang Januar hatten wir allerdings ohnehin geplant zu schließen.“ Und haben die Kunden die letzten Stunden zum Einkauf genutzt? „Sehr sogar“, meint Rosendahl. „Am Ansturm und an den Kommentaren unserer Kundschaft ist deutlich zu merken, dass sich viele wegen der unsicheren Situation Vorräte zulegen.“