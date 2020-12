Ratinger Gesundheitswesen : Griese: Gesundheitsämter brauchen Ansprechpartner

Ratingen Bisher gebe es einen Flickenteppich an Vorschriften.

Die Sozialstaatssekretärin betont auch mit Blick auf das Kreisgesundheitsamt Mettmann, dass deren Mitarbeiter mehr Unterstützung verdienen. „Sie arbeiten am Limit“, sagt Kerstin Griese. Leider habe der Bund bislang aber kaum Möglichkeiten, ihnen dabei zu helfen. „Für die kommunalen Gesundheitsämter gibt es in Deutschland einen Flickenteppich an Vorschriften. Die letzten Monate haben aber gezeigt, dass wir ein Mindestmaß an Rahmenregelungen benötigen, mit denen auch eine verbesserte Finanzierung einhergehen muss.“ Griese kann sich die Neueinrichtung eines Bundesgesundheitsamtes vorstellen, damit die Ämter in den Kreisen und Städten klare Ansprechpartner haben.