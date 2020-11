Vorfall in Ratingen : Unbekannter täuscht Notfall vor und überfällt Rettungswagen-Fahrer

Ratingen In Ratingen-Breitscheid hat es in der Nacht auf Montag einen Überfall auf einen Rettungswagen gegeben. Der unbekannte Täter machte winkend auf sich aufmerksam.

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Retter zum Opfer geworden. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 42-jähriger Leverkusener mit einem Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe auf der Straße Am Sondert in Richtung Krummenweger Straße in Ratingen-Breitscheid.