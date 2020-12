Hösel : Kulturkreis Hösel schlägt mit Streaming-Debut neues Kapitel auf

Hösel Vorsitzende Regine Walther stellt im ersten virtuellen Interview ihren Nachfolgekandidaten Wolfram Brecht vor. Junge Studenten zeigten den Teilnehmern ihr musikalisches Können.

Wie in nahezu allen anderen Bereichen des kulturellen Lebens waren die letzten Monate im Kulturkris Hösel von Planungsunsicherheit und bedauerlichen Absagen geprägt. Um das Veranstaltungs-Angebot, insbesondere die beliebten Sonntagskonzerte, aufrechtzuerhalten, wagte sich der Kulturkreis an bislang ungenutzte technische Möglichkeiten. Bei den Mitgliedern setzte sich der Gedanke durch, dass unter derzeitigen Bedingungen nur mit moderner Streaming-Technik das Publikum verlässlich erreicht und so auch das Überleben des Vereins gesichert werden kann.

Brecht verfügt über viele Kontakte in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Verbands- und Vereinswesen; seine Hinwendung zu Weiterbildung junger Menschen lässt ihn alle Entwicklungen mit wachem Geist verfolgen und nicht zuletzt verfügt er über das wirtschaftliche Bewusstsein, das unerlässlich ist, um einen Verein gesund und am Leben zu erhalten.

Am Ende war die erste Streamingveranstaltung ein Erfolg. In einer knappen Entwicklungsphase gelang es dem Technikteam, die äußerst anspruchsvollen Herausforderungen in den Bereichen Video- und Tontechnik anzugehen und zu meistern. Erst als der Auftritt auf zwei Plattformen gesichert und eine digitale Abendkasse geschaffen war, war alles bereit für den großen Online-Auftritt. Wer dabei war, ist mit dem Kulturkreis einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft gegangen.