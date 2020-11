Vorfall in Niederkrüchten : Hochsitz in Brand: Zeugen gesucht

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Niederkrüchten Die Polizei ermittelt, nachdem am Samstag zwei Hochsitze im Wald in Niederkrüchten-Overhetfeld in Brand gesetzt wurden.

Mehrere Brände im Wald an der Dorfstraße in Niederkrüchten-Overhetfeld haben am Samstagnachmittag Polizei und Feuerwehr beschäftigt.

Unbekannte hatten zwei Hochsitze in Brand gesetzt; diese wurden vollständig zerstört. Ein Zeuge hatte einen Verdächtigen gemeldet, der sich zur Tatzeit im Wald aufgehalten hatte: Er wird beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt, er trug einen grünen Parka; zudem einen blauen Rucksack und weiße Kopfhörer.