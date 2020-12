Ratingen : Zwei Verletzte bei Kollision in Breitscheid

Am Samstagabend wurden zwei Personen bei einem Unfall in Breitscheid verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ratingen An der Kreuzung Kölner Straße/ An der Pönt verunfallten am Samstagabend aus noch unbekannten Gründen zwei Pkw. Im Gegensatz zu den ersten Meldungen war keiner der Fahrzeuginsassen eingeklemmt.

