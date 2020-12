Vorfälle in Leuth und Lobberich : Diebstähle aus Autos: Polizei sucht Zeugen

Nettetal Nach zwei Diebstählen aus Autos in Nettetal warnt de Polizei davor, Wertsachen im Wagen zurückzulassen.

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte aus einem Auto an der Heronger Straße in Leuth ein Portemonnaie gestohlen.

Am Montag ließ ein Autofahrer gegen 15.50 Uhr im Wagen im Parkhaus an der Johannes-Cleven-Straße in Lobberich seine Bauchtasche zurück, sie wurde gestohlen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise, Ruf 02162 3770.