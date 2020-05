Ratingen : Dieter Nuhr tritt im Juni 2021 auf

Dieter Nuhr bei einem Auftritt in der Stadthalle. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Zahlreiche Veranstaltungen werden wegen Corona verschoben. So wird die Solo-Show „Im Liegen geht’s“ von Herbert Knebel in der Stadthalle nun auf Freitag, 16. April 2021, verlegt. Zuvor war die für den 26. März 2020 geplante Show schon auf den 15. August 2020 verschoben worden.

(RP) Aufgrund der Corona-Krise muss das städtische Amt für Kultur und Tourismus weitere Veranstaltungen neu terminieren. So wird die Solo-Show „Im Liegen geht’s“ von Herbert Knebel in der Stadthalle nun auf Freitag, 16. April 2021, verlegt. Zuvor war die für den 26. März 2020 geplante Show schon auf den 15. August 2020 verschoben worden. Auch eine weitere Größe der deutschen Kabarett-Szene musste ihre geplanten Veranstaltungen in der Stadthalle neu ansetzen. Die für Mai dieses Jahres geplanten Auftritte von Dieter Nuhr werden wie folgt nachgeholt: Die Show von Freitag, 15. Mai, wird verlegt auf Mittwoch, 9. Juni 2021. Die Show von Samstag, 16. Mai, wird verschoben auf Donnerstag, 10. Juni 2021. Die Show von Sonntag, 17. Mai, wird verlegt auf Freitag, 11. Juni 2021. Bereits gekaufte Karten für die Veranstaltungen mit Herbert Knebel und Dieter Nuhr behalten ihre Gültigkeit.