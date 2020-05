Ratingen : Ratinger Verein für Nachhaltigkeit erhält Preis

Ratingen Christian Otto, neuer Fraktionsvorsitzender der Grünen, betonte: „Als Fraktion der Grünen in Ratingen haben wir diesen Verein von Beginn an begleitet und in den politischen Gremien unterstützt. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig und ein hervorragendes Beispiel zivilgesellschaftlichen Engagements.“

(kle) Der Verein „Ratingen.nachhaltig“ gehört zu den Gewinnern des diesjährigen Regenbogenpreises der Fraktion der Grünen im Landschaftsverband Rheinland (LVR). „Wir gratulieren herzlich dazu“, sagt Martin Tönnes, Bürgermeisterkandidat der Ratinger Grünen. Der Politiker betont: „Das Engagement des Vereins für eine soziale, vernetzte und inklusive Gesellschaft mit den Ratinger Tagen für Nachhaltigkeit 2020, dem Clean Up-Day und dem tollen Jugendprojekt #kunstforfuture hat offenbar nicht nur die Grünen in Ratingen überzeugt.“

Dem Verein „Ratingen.nachhaltig“ ist unter anderem auch die Stadt Ratingen beigetreten. Initiiert wurde ein „Ratinger Bündnis für nachhaltige Entwicklung“, das mit Unterstützung der Stadtverwaltung die Umsetzung der „17 nachhaltigen Entwicklungsziele“ der Vereinten Nationen mit Blick auf die Agenda 2030 begleitet und dokumentiert.

Julia Merkelbach, Vorsitzende des Vereins, hatte in einem früheren Gespräch erklärt, dass Ratingen eine grüne Stadt sei. Die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin skizzierte ihre Arbeit: Man informiert, man macht Aktionen, sammelt regelmäßig Müll an bestimmten Standorten ein, und man arbeitet sehr eng mit der Stadt zusammen.