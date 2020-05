Beschluss : Mehr Flächen für neue Wohnungen

Die CDU kündigt ein umfangreiches Wohnungsbauprogramm an. Die Westbahn spielt bei den Planungen eine große Rolle. Hintergrund ist der hohe Wohnungsdruck in der Rheinschiene. Für den Kreis Mettmann und damit auch für Ratingen bedeutet der Regionalrats-Beschluss, dass neue Wohnungsbaugebiete erschlossen werden können.

Der Bereich Wohnen gehört zu den zentralen Zukunftsthemen in der Region – und vor allem in Ratingen. Nach der Sitzung des Regionalrates Düsseldorf am vergangenen Donnerstag kündigt die CDU Ratingen jetzt eine Großoffensive für mehr Wohnraum in Ratingen an: „100 konkrete zusätzliche Wohnbauflächen im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf werden nunmehr im geänderten Regionalplan ausgewiesen. Die Kommunen können aber selbst entscheiden, welche Flächen bebaut werden.“ So reagiert CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus auf den Satzungsbeschluss des Regionalrates Düsseldorf zum 1. Änderungsverfahren des Regionalplanes Düsseldorf „Mehr Wohnbauland am Rhein“.