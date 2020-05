Planungen : Ratinger Malteser suchen ein neues Zuhause

Ratingen „Wir benötigen ungefähr 800 Quadratmeter, davon 400 allein für eine adäquate Fahrzeughalle“, erklärt der Leiter Notfallvorsorge, Marvin Klatt (27). In der Vergangenheit sei die Anzahl an ehrenamtlichen Helfern stetig gestiegen, betont.

(RP/kle) Auch Gebäude kommen in die Jahre. Wenn Alterserscheinungen zunehmen, sich Baufälligkeit einstellt und man dank Zuwachses Kapazitätsgrenzen erreicht, muss eine Lösung her. Die Malteser mit ihren Standorten an der Fester Straße und an der Bahnhofstraße suchen nach Möglichkeiten, ihr Zuhause neu auszurichten. „Wir benötigen ungefähr 800 Quadratmeter, davon 400 allein für eine adäquate Fahrzeughalle“, erklärt der Leiter Notfallvorsorge, Marvin Klatt (27). In der Vergangenheit sei die Anzahl an ehrenamtlichen Helfern stetig gestiegen, betont.