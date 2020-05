Rechte im Ehrenamt : Grüne froh über Urteil: Laien-Status schützt Fraktion

Kreis Kleve Dir Kreistagsfraktion der Grünen wurde von dem Vorwurf entlastet, vorsätzlich in Urheberrechte Dritter eingegriffen zu haben. Die Grünen sind sehr froh, auch über die Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts.

Das OLG Düsseldorf hat mit einem richtungsweisenden Urteil (AZ I-20 U 17/19) die amtierende Klever Kreistagsfraktion der Grünen von dem Vorwurf entlastet, im Rahmen ihrer Information der Öffentlichkeit rechtswidrig und vorsätzlich in Urheberrechte Dritter eingegriffen zu haben. Zugleich mache das Gericht mit diesem Urteil deutlich, dass an die Öffentlichkeitsarbeit von ehrenamtlich tätigen politischen Gremien keine überspitzten personellen und sachlichen Anforderungen gestellt werden können.

Was war passiert ? Die Kreistagsfraktion betrieb im Sommer 2015 die Webseite „gruene-imkreistag-kleve.de“. Sie dokumentierte mit Zustimmung der entsprechenden Zeitungsredaktion einen Zeitungsartikel mitsamt Bebilderung. Es ging um die Genehmigung einer Mastanlage in Rheurdt, deretwegen die Grünen die Bezirksregierung in Düsseldorf einschalteten. Der Artikel enthielt den Ausschnitt eines privaten Landschaftsfotos, von dem die Redaktion annahm, es verwenden zu dürfen. Tatsächlich war aber wohl dieses Foto von einem Berufsfotografen aus dem Ruhrgebiet angefertigt worden. Der hatte es zwar honorarfrei zur Verfügung gestellt, aber nur, wie der Fotograf später sagte, zur einmaligen Verwendung.