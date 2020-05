Ratingen : Rat beschließt großes Hilfsprogramm

Es gibt viele inhabergeführte Städte in der City. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Corona-Krise: Kleinere Betriebe, Vereine und Selbstständige können Zuschüsse beantragen. Ein millionenschweres städtisches Hilfsprogramm für kleinere Betriebe, Vereine und Selbstständige, die wirtschaftlich besonders unter der Corona-Krise leiden, hat der Haupt- und Finanzausschuss des Rates jetzt beschlossen.

Bürgermeister Klaus Pesch war voll des Lobes: „Wir haben sehr sachbezogen diskutiert und gearbeitet – keine Spur von Wahlkampf, sehr erfreulich.“ Ein millionenschweres städtisches Hilfsprogramm für kleinere Betriebe, Vereine und Selbstständige, die wirtschaftlich besonders unter der Corona-Krise leiden, hat der Haupt- und Finanzausschuss des Rates jetzt beschlossen. „Mit unserem Programm wollen wir zwei Ziele auf einmal erreichen“, so Pesch. „Wir retten Existenzen, und gleichzeitig erhalten wir die allgemein und zu Recht hoch geschätzte Ratinger Lebensqualität. Denn das tolle Flair unserer Stadt verdanken wir in erheblichem Maße der bunten Vielfalt an liebenswerten, inhabergeführten Geschäften, Lokalen und Dienstleistern, engagierten Vereinen und kreativen Kulturschaffenden.“