Eishockey : Ice Aliens müssen Mund-Nasen-Schutz nachbestellen

So sieht der Mund-Nasen-Schutz der Ratinger Ice Aliens aus. Foto: Aliens

Ratingen Der Anfangsbestand von 200 Mund-Nasen-Masken, die die Ratinger Ice Aliens mit ihrem Logo versehen haben, ist nahezu aufgebraucht. Nachschub ist aber bestellt. Der Eishockey-Verein freut sich, wenn die Masken auch außerhalb des Sports verwendet werden.

Wer eine Maske reservieren will, kann sich bei den Ausgabestellen – dem ASE Hockeyshop in der Eishalle Am Sandbach und Laser 66 auf der Hochstraße – registrieren lassen. Weiterhin gilt, dass pro Mitglied, das den Mitgliedsausweis dabei haben muss, nur ein Mund-Nasen-Schutz kostenlos ausgegeben wird, Nicht-Mitglieder können ihn für sechs Euro kaufen.