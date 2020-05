Ratingen : Ab Montag Personalausweise im Bürgerbüro abholen

Ratingen Um die Arbeitsabläufe im Bürgerbüro zu entzerren, waren seit dem 21. April Boten für die Zustellung der Ausweisdokumente eingesetzt worden. In mehr als 750 Fällen konnten die Ausweise und Pässe an der Haustür im ersten oder zweiten Anlauf übergeben werden.

(RP) Ab Montag, 18. Mai, können Bürger fertige Personalausweise und Reisepässe wieder persönlich an der Infotheke im Bürgerbüro (Rathaus, Minoritenstraße 2-6) abholen. Damit endet ein mehrwöchiger Zustell-Spezialservice, den die Stadtverwaltung in der corona-bedingten Ausnahmesituation eingeführt hatte. Um die Arbeitsabläufe im Bürgerbüro zu entzerren, waren seit dem 21. April Boten für die Zustellung der Ausweisdokumente eingesetzt worden. In mehr als 750 Fällen konnten die Ausweise und Pässe an der Haustür im ersten oder zweiten Anlauf übergeben werden.