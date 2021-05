Wirtschaft interkommunal im Kreis Mettmann : Mettmanner Stadtmarketing blickt gern nach Ratingen

Nina Bauer, hier mit Bürgermeister Pesch und Dirk Wittmer, setzt auf die „Ratingen-App“. Foto: Achim Blazy (abz)

Kreis Mettmann Leerstand in bester Lage ist nicht nur ein Resultat der Pandemie. Um Mettmanns Fußgängerzone zu reaktivieren, soll jetzt eine Kampagne zum lokalen Einkauf starten. Ein Blick in die Nachbarstädte zeigt, was dort funktioniert.

Seit der Corona-Pandemie mit diversen Lockdowns ist Mettmanns Innenstadt eher leblos. Das Ergebnis ist ernüchternd, zur Reaktivierung von Einzelhandel und Gastronomie will die Stadt jetzt zusammen mit der Werbegemeinschaft „ME Impulse“, mit „Shop Kultur ME“ sowie der Galerie Königshof eine „buy local (lokal einkaufen)-Kampagne“ starten. Mit der Kampagne soll auf Angebote aus Hofläden, Betrieben mit dem Gütesiegel „Typisch Neanderland“, Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und auf Kulturschaffende hingewiesen werden. Dafür wird ein Logo entwickelt. Ob das allein als Frequenz-Bringer bei Einkaufenden und Impulsgeber in Sachen Zuversicht für Geschäftsleute ausreicht, muss sich zeigen.

„Mettmann hat ein Riesenpotential“, bekundet Dirk Wittmer aus der Nachbarstadt Ratingen. Seit 2007 gibt es dort den Verein „Aktiv für Ratingen“, dessen Vorstandsvorsitzender er seit 2014 ist.

Karsten Niermann ist Wirtschaftsförderer in Wülfrath. Foto: Blazy, Achim (abz)

INFo Ausschuss für Wirtschaftsförderung Impulse Ginge es nach den Mettmanner Lokalpolitikern der CDU, würden in der November-Sitzung des Ausschuss für Wirtschaftsförderung mindestens zwei Gäste sprechen. Nina Bauer, Chefin der Ratinger Marketing GmbH, und Dirk Wittmer aus dem Vorstand von „Aktiv für Ratingen“ sollen beispielhaft von ihrer Stadtmarketing-Arbeit berichten.

Erfolgreich setzen er und Mitstreiter Impulse für ihre Stadt, „dafür braucht es viele Mitspieler, die gemeinsam etwas Positives erreichen wollen“, das Leerstandmanagement ist ein wichtiger Aspekt. Das veränderte Verhalten bei Einkauf und dem Besuch von Lokalen sei zu bedenken, zum „passenden Branchenmix gehören Veranstaltungsangebote“.

Wichtiges Instrument, die verschiedenen Angebote zu kommunizieren, ist die Ratingen App. Digitalisierung ist wichtig, weiß nicht nur Wittmer, sondern auch Nina Bauer, Geschäftsführerin der Ratingen Marketing GmbH.

Ob Produktsuche oder Info darüber, wann Müll abgeholt wird, Öffnungszeiten einer Kneipe oder wo Einkauf per „Click & Collect“ funktioniert – die App informiert. 250.000 Euro Fördergeld gab es jetzt vom Land NRW, das Tool auszubauen, „ein Riesensprung vorwärts“, wie Nina Bauer sagt. Genutzt wird die App als Info-Quelle ebenso wie das kontakt- und bargeldlose Angebot zum Parken. Hinterlegt ist auch ein Bonuspunkte-System.

Der App soll der Spagat gelingen, sowohl Ratinger als auch Besucher vom Angebot in der Stadt zu begeistern. Einzelhändlern wird in der Pandemie kommuniziert, welche Verordnungen und Regeln gelten. Ging es um die Bestellung von Masken und Desinfektionsmitteln, geschah das via App gebündelt, um Kosten für den Einzelnen zu senken. Und natürlich werden Events hier angekündigt. Dass das Ratingen Festival dann nicht am Markt, sondern an fünf Stellen stattfinden soll, ist auf besagter App hinterlegt.

„Wirtschaft und Politik arbeiten Hand in Hand“, sagen Nina Bauer und Dirk Wittmer übereinstimmend über Synergien. Dass es außerdem den Posten einer Citymanagerin gibt, „macht vieles möglich“.

Eine ähnliche Klammer hat Wirtschaftsförderer Karsten Niemann in Wülfrath ins Leben gerufen, die Perspektivenwerkstatt, „ein sehr wichtiges Instrument“. Dass es mit Lego-Shop, Grill-Fachgeschäft und Baguetterie drei Neuansiedlungen entlang der Wilhelmstraße gibt, ist dem „Verfügungsfonds Anmietung“ aus dem NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte geschuldet. „Es hat sich ausgezahlt, dass wir uns ganz früh um diese Fördermittel gekümmert haben“, so Niemann.