Ratingen Classic Historische Fahrzeuge vor Schloss-Kulisse

In der Mittagspause am kulinarischen Bahnhof Lukas in Essen-Kupferdreh am Baldeneysee konnten sich die Teilnehmer erholen und wurden mit frischem Wasser versorgt. Nach der Pause ging es weiter über die kleinen kurvigen Straßen des Bergischen Landes. Eine weitere Sonderprüfung erfolgte auf der TÜV Rheinland Prüfstelle in Velbert und kurz vor dem Ziel eine Durchfahrtkontrolle am Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen-Hösel.