Klassentreffen nach 50 Jahren „Wer bist du denn?“ – Klassentreffen nach 50 Jahren

Es war der Jahrgang der ersten Stunde. 1968 wurde durch die Schulreform die alte Volksschule in Grund- und Hauptschule aufgeteilt. Das damalige Amt Angerland gründete die „Gemeinschaftshauptschule Angerland“. Genau diese Schülerinnen und Schüler waren die ersten Jahrgänge der neuen Hauptschule, die mit 800 Schülern die größte Schule des gesamten Angerlandes war. Das Hauptgebäude der Schule war die heutige Johann-Peter-Melchior-Schule am Weiher, ergänzt durch eine Dependance in Wittlaer und weiteren Pavillons auf dem Schulhof. Später nach der Gebietsreform 1972, wo das Amt Angerland aufgeteilt wurde, zog die Hauptschule in das neue Schulzentrum in Ratingen-Lintorf und bekam den Namen „Heinrich-Heine-Schule“.