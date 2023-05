Auf Tour Traditionelle Maiwanderung

Die Gruppe traf sich auf dem Parkplatz vor der Kirche St. Johannes. Von dort ging es in Fahrgemeinschaften nach Stürzelberg. Vom Denkmal für die Treidelschifffahrt ging es bei Sonnenschein und aufblühender Natur durch die Rheinaue „Zonser Grind“ vorbei an weidenden Schafen und Kühen zur Rheinfähre nach Zons, wo im Fährhaus Zons eine kurze Rast eingelegt wurde. In der Zonser Altstadt ging es vorbei am Rheinturm und Mühlenturm dann zurück zum Ausgangspunkt in Stürzelberg.