Austausch mit Gewerkschaftern Frühstück mit Gewerkschaftern

Kerstin Griese wies auf die enge Verbundenheit zwischen der Gewerkschaftsbewegung und der Sozialdemokratie hin, die auch am Tag der Arbeit, deutlich geworden sei. „Die SPD will mehr Demokratie in den Betrieben. Die Behinderung der Arbeit von Betriebsräten und Gewerkschaften muss endlich unterbunden werden“, nannte sie einen Missstand, den die Ampelregierung mit einer Gesetzesverschärfung begegnen wird. „Es ist nachgewiesen, dass Betriebe mit mehr Mitbestimmung wirtschaftlich erfolgreicher arbeiten“, so Griese. Auch Hakan Civelek warb für eine Stärkung der Mitbestimmung. Er beklagte, dass es gerade mal in neun Prozent aller Unternehmen einen Betriebsrat gibt.