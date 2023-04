Lebenshilfe Ballonkunst sorgt für lachende Gesichter

Der familienunterstützende Dienst der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann veranstaltete in der ersten Woche in den Osterferien ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Es fand in der Ratinger Helen-Keller-Schule statt. Der familienunterstützende Dienst der Lebenshilfe organisiert in der Förderschule schon seit vielen Jahren Ferienbetreuungen für Kinder mit Behinderung. „Es war eine tolle Woche mit Spiel, Spaß und Spannung“, fasst Bernd Goebel die Zeit zusammen. Er leitet bei der Lebenshilfe den familienunterstützenden Dienst und freut sich sehr über die gute langjährige Zusammenarbeit mit der Helen-Keller-Schule.