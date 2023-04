Caritas-Mitmachzirkus Nachwuchsartisten wachsen über sich hinaus

Dass das Ergebnis so positiv ausgefallen ist, ist dem Mitmachzirkus Düsseldorf zu verdanken, den die Caritas mit dem Angebot beauftragt hatte. „Wenn es so ein schönes Projekt wie dieses ist, läuft es beinahe von alleine“, meint Zirkuspädagoge Olaf Schmeißer, der die Kinder gemeinsam mit Bernd Mittelstädt betreut und angeleitet hat. „Die Gruppe hat sich im Laufe der Tage schnell gefunden. Die Kids waren erfreulich neugierig. So konnten sie in einem geschützten und unbeobachteten Raum eigene Grenzen kennenlernen und entscheiden, ob sie darüber hinausgehen wollen.“