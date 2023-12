Mobilität im Kreis Mettmann Wie bewegen sich die Menschen im Kreis fort?

Das Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV (System repräsentativer Verkehrsbefragungen)“ stellt seit 1972 regelmäßig wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung bereit. In der aktuell laufenden 12. Fortschreibung des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten“ werden in über 500 deutschen Städten und Gemeinden insgesamt mehr als 270.000 Personen befragt. Die Studie wendet sich an alle Schichten der Bevölkerung. Dazu wurde eine repräsentative Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister zufällig gezogen. Die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung werden kontrolliert und eingehalten. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.