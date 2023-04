„Leben ohne Qualm“ Junge Ratinger rappen sich auf den dritten Platz

Der dritte Platz in der Altersgruppe der 14- bis 16-Jährigen ging an die Ratinger Crew „Das Dreieck Band“, bestehend aus Annika, Maja und Duc. Ihr Track trägt den Titel „Smoking UnderGround“ und ist das Ergebnis eines selbstkomponierten Beats mit Cello- (Annika) und Gitarreneinsatz (Maja). Der Sänger ist Duc. Duc ist großer Fan des US-Amerikanischen Rappers Eminem. In „Smoking UnderGround“ vermittelt Duc seine deutliche Message im Eminem-Stil: Der Song ist ein Appell an alle Jugendlichen, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Der Text, so die Crew, soll aufzeigen, wie schlecht sich Zigaretten auf die Psyche, die Gesundheit und die Umwelt auswirken. Die Jury lobte Intro und Rap sowie den „guten Flow“. Die Crewmitglieder gewannen jeweils einen Wertgutschein in Höhe von 40 Euro.