Architektur von morgen Ratinger besuchen „recycelbares“ Gebäude

Der Förderverein der Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford besuchte ein außerordentliches Architekturprojekt im Düsseldorfer Hafen. Mit The Cradle entwickelten HPP Architekten für die Interboden Gruppe Düsseldorf das erste Bürogebäude in Hybridbauweise – damit sind sie in Deutschland und in Europa Vorreiter in Sachen Klimaschutz.