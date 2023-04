Lebenshilfe im Kreis Mettmann Kronkorken sammeln und Fußballteam unterstützen

Die gesammelten Kronkorken können am Samstag, 3. Juni, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Gemeinde St. Don Bosco (von-Humboldt-Straße 99 in Velbert-Birth) oder jederzeit bei der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann abgegeben werden, beispielsweise in der Geschäftsstelle an der Grütstraße 10 in Ratingen. Alle Adressen finden sich auf der Internetseite unter https://www.lebenshilfe-mettmann.de/service/kontakt