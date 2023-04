Musik zum Träumen Romantisches Konzert

Breitscheid · Nach zehn Jahren am Aalto-Theater in Essen ist Francisca Hahn jetzt freischaffende Konzertsängerin. Sie stellt sich bei einem Konzert in der Waldkirche vor.

28.04.2023, 14:40 Uhr

Mezzosopran Francisca Hahn singt am Sonntag, 7. Mai, in Linnep. Foto: Engel-Albustin, Bettina (ega)

Die evangelische Waldkirche zu Linnep (Linneper Weg 122, Breitscheid) lädt zu einem Konzert für Mezzosopran und Klavier am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr ein. Das Programm widmet sich zwei großartigen Liedkomponisten der Romantik. In der ersten Hälfte wird der berühmte Liederzyklus „Dichterliebe“ von Robert Schumann aus dem Jahr 1840 dargeboten, das zugleich sein Hochzeitsjahr war. Er wurde zu Gedichten Heinrich Heines komponiert, der als einer der letzten Vertreter und zugleich als Überwinder der Romantik gilt. In kaum einem Liederzyklus wird die Ambivalenz der Liebe so vollkommen dargestellt wie hier. In der zweiten Hälfte des Programms wird eine Liedauswahl von Richard Strauss dargeboten, dessen einzigartige Tonsprache unverwechselbar ist. Er schrieb bereits mit sechs Jahren sein erstes Lied. Sein letztes entstand knappe 80 Jahre später, einige Monate vor seinem Tod. Insgesamt komponierte er im Laufe seines Lebens über 200 Lieder. Die lyrische Mezzosopranistin Francisca Hahn war zehn Jahre am Essener Aalto-Theater engagiert und ist jetzt freischaffend als Konzertsängerin mit verschiedenen Partnern und Ensembles tätig. Regelmäßig gibt sie Liederabende und Konzerte im In- und Ausland. Der in Serbien geborene Pianist Boris Radulović studierte in Köln und hat bereits als Kind Wettbewerbe gewonnen. Er ist international auf den Konzertpodien unterwegs und hat auch bei Rundfunk- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Der Eintritt ist frei; eine großzügige Spende wird am Ausgang herzlich erbeten.

