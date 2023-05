Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Erfolgreiche Läufer bei der Breitscheider Nacht

Zunächst ging es auf die 2,5 Kilometer-Strecke. Hier gewann Theo Waßmuth das gesamte Rennen weit vor dem zweiten Finisher. Er benötigte gerade einmal 9:33 Minuten, was einen Schnitt von unter 4 Minuten pro Kilometer bedeutet. Ihm folgte sein jüngerer Bruder Thies in 11:40 Minuten, der damit immer noch in den Top 10 von fast 50 Startteilnehmern lag. Auch Lauf-Neuling Joud Hasan lief die Strecke souverän und war sehr stolz, zum ersten Mal in einem Wettkampf so weit gelaufen zu sein.