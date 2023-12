7500 Gäste Besucherrekord für das kulturelle Kleinod Schloss Ringenberg

Info

Wohnzimmer Was folgt 2024? Nächstes Jahr erwartet wird die Fertigstellung des „Wohnzimmers“ Schloss Ringenberg mit all seinen Facetten. Claudia Bongers: „Die Erfolgsgeschichte des ,Dritten Orts’ erfährt dann in Hamminkeln eine Fortsetzung.“ Zu erreichen ist die Geschäftsstelle Kunst- und Kulturort Schloss Ringenberg, Schlossstrasse 8, 46499 Hamminkeln-Ringenberg, montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr und an Wochenenden nach Absprache unter Telefon 02852 9229 oder info@meinschlossringenberg.de