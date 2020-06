Aus den Vereinen : Sport im Freien: TV Ratingen ist für jedes Wetter gerüstet

Ratingen Der TV Ratingen setzt in Zeiten von Corona vor allem auf Outdoor-Sport und hat dafür auf seinem Vereinsgelände am Stadionring geeignete Flächen. Für Mitglieder ist alles kostenlos, Nicht-Mitglieder können für sieben Euro eine Stunde buchen. Anmeldungen sind online nötig.

Nach der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Schließzeit möchte der TV Ratingen mit seinen Mitgliedern und der Ratinger Bevölkerung wieder in Bewegung kommen. Im Kindersportbereich gibt es wöchentlich wechselnde Bewegungslandschaften und Kindertanzangebote für die kleinsten Sportler. Im Fitness- und Gesundheitssportbereich steht allen Teilnehmern ein umfangreiches Kursprogramm zur Verfügung. Alle, die in den Sommerferien ihre Kraft und Ausdauer steigern wollen, dürften bei Stunden wie Fatburner, Intervall Mix oder Functional Training in Bewegung kommen. Wer es lieber etwas ruhiger mag, findet im Gesundheitssport mit Stunden wie Rückengymnastik, Pilates oder QiGong sein passendes Angebot. Kurse wie Fitnessdance, Piloxing oder Aroha runden das Angebot ab.