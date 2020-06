Badminton : BC Heiligenhaus ist bereit für den Wiedereinstieg

Heiligenhaus Beim Badminton-Club Heiligenhaus liefen die Vorbereitungen zu einer Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs seit Wochen auf Hochtouren, nun ist das Hygienekonzept für die Coronavirus-Pandemie abgesegnet und den Mitgliedern vorgestellt worden.

Auch der Badminton-Club Heiligenhaus (BCH) arbeitet an einer Rückkehr aus dem kompletten „Lockdown“ der Coronavirus-Pandemie. Die Vorbereitungen und Absprachen im Hintergrund liefen seit Wochen auf Hochtouren, und mitunter kam sogar das Gefühl auf, es gäbe zeitweise mehr zu tun als gewöhnlich: Politik im Blick, Rücksprachen mit Ämtern und natürlich jede Menge Aufwand für den Wiedereinstieg ins Training sowie Infos an alle Mitglieder. Vor einer Woche folgte der erste vorläufige Termin für den Wiedereinstieg ins Training in der Heiligenhauser Karl-Heinz-Klein-Halle. Der Wiederbeginn wurde sehr positiv aufgenommen, und die sportliche Freude der Teilnehmer war deutlich zu erkennen. Wenngleich selbstverständlich nicht so gespielt werden konnte wie gewohnt.